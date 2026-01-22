Ανακοίνωση Αστυνομικής Ένωσης ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου Τακτικών Μεταθέσεων για το έτος 2026

Έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Άρτας:

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

ΘΕΜΑ: «Συμβούλιο Τακτικών Μεταθέσεων έτους 2026- Ενίσχυση της Δ.Α. Άρτας.»

Ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου Τακτικών Μεταθέσεων για το έτος 2026, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας επανέρχεται μετ’ επιτάσεως στο διαχρονικό και απολύτως τεκμηριωμένο αίτημά της για άμεση, ουσιαστική και επαρκή ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, η οποία πλέον λειτουργεί στα όρια των επιχειρησιακών και ανθρώπινων αντοχών της.

Τα τελευταία χρόνια, η Ένωσή μας έχει επανειλημμένα επισημάνει, με έγγραφα και παρεμβάσεις, τις συνεχείς αποχωρήσεις αστυνομικών λόγω συνταξιοδότησης και τη διαρκή αποψίλωση του προσωπικού της Δ.Α. Άρτας. Παρά τα συνεχή και απολύτως δικαιολογημένα αιτήματα για ενίσχυση, ουδέποτε υπήρξε η απαιτούμενη ανταπόκριση, με αποτέλεσμα η κατάσταση σήμερα να έχει φτάσει σε οριακό και μη αναστρέψιμο σημείο εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά το έτος 2025 αποστρατεύθηκαν – συνταξιοδοτήθηκαν δέκα (10) αστυνομικοί της Διεύθυνσής μας, γεγονός που, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό τακτικών μεταθέσεων, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συνολικά τριάντα πέντε (35) κενών οργανικών θέσεων.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, μεγάλος αριθμός αστυνομικών αποσπάστηκε σε Υπηρεσίες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, γεγονός που προκάλεσε σοβαρότατα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Άρτας και ταυτόχρονα υπονόμευσε τα εργασιακά δικαιώματα των υπηρετούντων συναδέλφων μας.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες και διαρκώς διευρυνόμενες υπηρεσιακές απαιτήσεις με αριθμητικά ανεπαρκές και ηλικιακά επιβαρυμένο προσωπικό. Συγκεκριμένα, σαράντα πέντε (45) αστυνομικοί έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, έχοντας συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, ενώ ενενήντα (90) αστυνομικοί είναι άνω των 50 ετών, γεγονός που καθιστά βέβαιες νέες μαζικές αποχωρήσεις τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Παρά τα ανωτέρω, η Πολιτική και η Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζουν να απαιτούν περισσότερα με λιγότερους, αυξάνοντας διαρκώς τις υποχρεώσεις, τις υπηρεσιακές απαιτήσεις και την επιχειρησιακή πίεση, χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ανθρώπινος παράγοντας. Ο αστυνομικός αντιμετωπίζεται ως αριθμός και όχι ως εργαζόμενος με δικαιώματα, όρια και ανάγκες, καλούμενος να καλύπτει μόνιμα κενά εις βάρος της σωματικής, ψυχικής και οικογενειακής του ζωής.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας λειτουργεί σήμερα χάρη στο φιλότιμο, την αυταπάρνηση και τη συνεχή υπέρβαση των ορίων των υπηρετούντων αστυνομικών. Ωστόσο, η αυταπάρνηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί μόνιμη πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, ούτε να θεωρείται δεδομένο ότι οι αστυνομικοί θα καλύπτουν επ’ αόριστον τις ελλείψεις ενός συστήματος που ζητά συνεχώς, αλλά δεν στηρίζει έμπρακτα.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη διαρκώς αυξανόμενη παραβατικότητα και τις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, καθιστούν αδιαπραγμάτευτη την ανάγκη άμεσης και γενναίας ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας κατά τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2026. Οποιαδήποτε περαιτέρω αδράνεια θα βαρύνει αποκλειστικά όσους επιλέγουν να αγνοούν συστηματικά τις τεκμηριωμένες προειδοποιήσεις και τα επανειλημμένα αιτήματα της Ένωσής μας.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα αποδεχθεί άλλη απαξίωση του ανθρώπινου δυναμικού, ούτε τη συνέχιση μιας πολιτικής που εξαντλεί τον αστυνομικό χωρίς να του παρέχει τα στοιχειώδη μέσα για να επιτελέσει το καθήκον του και να διασφαλίσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

«Και η Άρτα έχει δικαίωμα στην Ασφάλεια»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΤΟΡΗΣ Δημήτριος

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ Μαριάνθη