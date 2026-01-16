Ανακοίνωση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν στη διαχείριση περιστατικών τηλεφωνικών απατών, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί η διαδικασία που ακολουθείται καθώς και ο ρόλος των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών.

Η Άμεση Δράση (τηλεφωνικός αριθμός «100») αποτελεί Υπηρεσία άμεσης επιχειρησιακής ανταπόκρισης και παρεμβαίνει σε περιπτώσεις όπου υφίσταται σε εξέλιξη συμβάν ή υπάρχει άμεσος κίνδυνος τέλεσης αξιόποινης πράξης και υπάρχει δυνατότητα επιχειρησιακής αξιοποίησης των παρεχόμενων στοιχείων, όπως ενδεικτικά η περιγραφή του δράστη, του οχήματος με το οποίο κινείται ή του σημείου στο οποίο βρίσκεται.

Διαβάστε επίσης

Στις περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών, όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον δράστη και δεν υφίστανται άμεσα αξιοποιήσιμα επιχειρησιακά δεδομένα για επέμβαση σε πραγματικό χρόνο, στοιχεία όπως ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος –ο οποίος συχνά δεν αντιστοιχεί σε πραγματικό φυσικό πρόσωπο ή χρησιμοποιείται μέσω τρίτων («αχυράνθρωποι»)– δύνανται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας από τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες.

Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες που πέφτουν θύματα ή αντιλαμβάνονται απόπειρα τηλεφωνικής απάτης ενθαρρύνονται, μετά την αρχική επικοινωνία τους με την Άμεση Δράση, να μεταβαίνουν και στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή στην αρμόδια Υπηρεσία Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, προκειμένου να καταγγείλουν το περιστατικό και να καταθέσουν όλα τα στοιχεία που διαθέτουν, ακόμη και όταν η απόπειρα δεν έχει τελεσφορήσει.

Η έγκαιρη και επίσημη καταγγελία συμβάλλει ουσιαστικά στη συλλογή, διασταύρωση και αξιοποίηση πληροφοριών, διευκολύνοντας την προανακριτική διαδικασία και ενισχύοντας τις δυνατότητες ταυτοποίησης και εξάρθρωσης εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι την ημέρα που έλαβε χώρα το καταγγελθέν συμβάν (24-12-2025) από την άμεση κινητοποίηση και την προανακριτική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν εντός οικισμού της περιοχής δύο άτομα για κακουργηματική απάτη κατά συναυτουργία, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη ενός ατόμου, το οποίο αναζητείται.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, καλεί τους πολίτες να συνεχίσουν να ενημερώνουν τις Αρχές για κάθε ύποπτο περιστατικό και υπενθυμίζει ότι η συνεργασία πολιτών και αστυνομικών Υπηρεσιών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου.