Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας: Τι ισχύει σήμερα για τους αστυνομικούς

Με την ψήφιση του ν. 4472/2017 (νέο μισθολόγιο), ο χρόνος στρατιωτικής θητείας δεν προσμετράται πλέον στον υπολογισμό των μισθολογικών ωριμάνσεων των αστυνομικών, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται από τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 154 του ίδιου νόμου. Παράλληλα, δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση αναγνώρισης της θητείας για τους αστυνομικούς, κάτι που επηρεάζει άμεσα τον τρόπο συνταξιοδότησής τους.

Η οικονομική επιβάρυνση για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας μετά την 1/1/2017 είναι σημαντική, καθώς το κόστος εξαγοράς διαμορφώνεται με εισφορές που φτάνουν έως και το 20% επί των συντάξιμων αποδοχών. Αυτό σημαίνει ότι η «απόσβεση» του ποσού που θα καταβάλει κάποιος μπορεί να απαιτεί δεκαετίες.

Η γενική σύσταση είναι ότι όσοι αστυνομικοί έχουν ήδη φτάσει ή πλησιάζουν τα 40 συντάξιμα έτη (35 έτη υπηρεσίας και 5 μάχιμα) και δεν έχουν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης έως 31/12/2016, δεν συμφέρει να προχωρήσουν σε αναγνώριση, καθώς η οικονομική απόδοση σε σύνταξη είναι περιορισμένη σε σχέση με το κόστος.

Ωστόσο, εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία κάποιος αποχωρεί με αίτηση αποχώρησης και χρησιμοποιεί τον χρόνο της στρατιωτικής του θητείας για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης. Σε αυτήν την περίπτωση, η αναγνώριση είναι απαραίτητη.

Τέλος, το κόστος εξαγοράς διαμορφώνεται ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της αίτησης και αν κάποιος είναι παλαιός ή νέος ασφαλισμένος. Για αιτήσεις έως 31/12/2016 εφαρμόζονται χαμηλότερα ποσοστά, ενώ για μεταγενέστερες αιτήσεις ισχύουν αυξανόμενες εισφορές που φθάνουν το 20% από το 2020 και μετά.

Το παρόν άρθρο βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία έως τον Αύγουστο 2025. Για κάθε περίπτωση, συνιστάται η εξατομικευμένη μελέτη από εξειδικευμένο σύμβουλο ή τις υπηρεσίες του Ταμείου.

