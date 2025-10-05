Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι

Περισσότεροι από 500.000 συνταξιούχοι βρίσκονται σε αναμονή για τη λήψη «πακέτου» αναδρομικών, το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα εξαιτίας περικοπών ή λάθους υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων.

Πρόκειται, όπως αναφέρει η Real News, για δύο διαφορετικές διεκδικήσεις: η πρώτη αφορά στις επικουρικές συντάξεις που εκδόθηκαν μετά το 2016 χωρίς την προβλεπόμενη προσαύξηση για τις αυξημένες εισφορές για 100.000 συνταξιούχους και η δεύτερη τις επικουρικές συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων που υπέστησαν τις μνημονιακές περικοπές το 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 και ανέρχονται περίπου στις 400.000.

Τα αναδρομικά ποσά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν και τα 15.000 ευρώ, ενώ η μηνιαία επικουρική θα έπρεπε να είναι αυξημένη κατά 200 ή και 300 ευρώ, καθώς τα ακριβή ποσά εξαρτώνται από το ταμείο, τα έτη ασφάλισης και τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί.

Παραδείγματα για αναδρομικά

Συνταξιούχος από τραπεζικό ταμείο με εισφορές 12% και 25 χρόνια ασφάλισης, που αποχώρησε το 2018, λαμβάνει σήμερα επικουρική 148 ευρώ. Με την προσαύξηση θα έπρεπε να εισπράττει 323 ευρώ - δηλαδή σχεδόν 175 ευρώ παραπάνω - και δικαιούται αναδρομικά περίπου 16.800 ευρώ.

Ασφαλισμένος με εισφορές 10% και 35 χρόνια υπηρεσίας, που συνταξιοδοτήθηκε το 2022, λαμβάνει επικουρική 370 ευρώ. Χωρίς την εφαρμογή της προσαύξησης χάνει 200 ευρώ τον μήνα, ενώ τα αναδρομικά του φτάνουν τα 9.600 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό, η σύνταξή του θα ανέλθει σε 570 ευρώ.

Η διαδικασία

Όσοι συνταξιούχοι διαπιστώσουν ότι δεν έχει υπολογιστεί η σχετική προσαύξηση στην επικουρική τους, μπορούν να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα:

Να ελέγξουν αν το ταμείο τους προέβλεπε εισφορές άνω του 6%.

Να βεβαιώσουν ότι οι εισφορές καταβλήθηκαν έως και το 2014.

Να εξετάσουν την απόφαση απονομής σύνταξης για να διαπιστώσουν αν έχει συνυπολογιστεί η προσαύξηση.

