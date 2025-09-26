Αναβρασμός στους υπαξιωματικούς – Προειδοποιούν για μαζικές παραιτήσεις

Οι περιβόητες αυξήσεις στους μισθούς στρατιωτικών για τις οποίες έκανε λόγο ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και νωρίτερα ο υπουργός εθνικής αμύνης βασίζονται σε μία συγκεκριμένη προϋπόθεση: Να περάσει το νέο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει το νέο βαθμολόγιο στις ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διαρροές, οι υπαξιωματικοί που είναι απόφοιτοι ΑΣΣΥ (Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών) από το 2027 και μετά θα έχουν την εξέλιξη ΕΠΟΠ μισθολογική και βαθμολογική. Για αυτούς που ήδη υπηρετούν, θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα πάρουν άλλη προαγωγή και παραμένει αδιευκρίνιστο εάν υπάρξει ή όχι «αντιστοίχιση» βαθμών που ήδη κατέχουν με τους νέους βαθμούς του νέου βαθμολογίου.

Διαβάστε επίσης

Το νέο βαθμολόγιο διαθέτει διαφορετικές ονομασίες βαθμών από τους ήδη υπάρχοντες. Έτσι, για παράδειγμα, ο ανθυπασπιστής δεν θα υποβαθμιστεί σε αρχιλοχία γιατί κάτι τέτοιο θα πρέπει να δικαιολογηθεί με κάποια πολύ σοβαρή ποινή αλλά θα «αναβαθμιστεί» σε αρχιλοχία Β’ όπως ορίζει στο νέο βαθμολόγιο.

Αυτό, όμως, συνεπάγεται ότι ο καινούργιος πλέον βαθμός φέρνει μεταβολές σε θέματα μεταθέσεων και καθηκόντων στην εκάστοτε υπηρεσία… Το κυριότερο: μεταβολές στο μισθολόγιο επιζήμιες για τους υπαξιωματικούς. Έχοντας πια χάσει 5-6 βαθμούς παραμένοντας όλα τα χρόνια στους βαθμούς υπαξιωματικών χάνεται η ευκαιρία να προσαυξηθεί κάπως το πενιχρό εφάπαξ και μέρισμα που θα έπαιρναν κατά την αποστρατεία τους τα στελέχη αυτής της κατηγορίας. Οι κρατήσεις για εφάπαξ και μερίσματα αυξάνονται ραγδαία στους βαθμούς των ανωτέρων αξιωματικών κυρίως οι οποίοι πλέον χάνονται.

Με ένα πρώτο υπολογισμό και με ένα προσδόκιμο ζωής γύρω στα 75 έτη ηλικίας, ένα στέλεχος προερχόμενο από ΑΣΣΥ, χάνει πάνω από 250 χιλιάδες ευρώ μέσα σε όλα αυτά τα έτη(μισθοί και σύνταξη). Θυσιάζεται, δηλαδή, μία εργασιακή ομάδα για να απολαύσουν αυξήσεις όσοι «τυχεροί» ξεκινούν ευθύς εξαρχής την καριέρα τους ως αξιωματικοί.

Οι «αυξήσεις» των 35-45 ευρώ σε καθαρά νούμερα που θα πάρουν λοιπόν φαίνεται να θέλουν να δελεάσουν όσους ζουν με τη λογική του «δώσε υμίν σήμερον» και για το αύριο, έχει ο θεός.

Με το νέο βαθμολόγιο αυξήσεις προβλέπονται μόνο για τα στελέχη της κατηγορίας Α προφανώς με χρήματα που κόβονται από τις άλλες δυο κατηγορίες. Γι’ αυτό οι αξιωματικοί που βρίσκονται στην κατηγορίας Α ήδη μιλάνε για δικαίωση καθώς θεωρούν ότι διαμορφώνεται και πάλι μετά από 45 χρόνια η ελίτ στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αυτή την στιγμή στον χώρο των υπαξιωματικών επικρατεί αναβρασμός. Ενώ τους αποκαλούσαν την ραχοκοκαλιά των ενόπλων δυνάμεων, τώρα νιώθουν ότι τους πατάνε στα σκουπίδια ως στημένες λεμονόκουπες με αποτέλεσμα να προειδοποιούν για μαζικές παραιτήσεις. Επί τις ουσίας, με το νέο βαθμολόγιο ανοίγουν μέτωπο με την ένστολη εργασιακή ομάδα που λόγω της εξειδικευμένης κατάρτισης με εκπαιδεύσεις εντός και εκτός συνόρων, πάντα στη δύσκολη στιγμή μπορεί και βρίσκει την λύση σε θέματα τεχνικά και επιχειρησιακά.

Είναι η εργασιακή ομάδα που στα χρόνια του μνημονίου κράτησε ζωντανό τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων με ευρεσιτεχνία και ανύπαρκτους πόρους. Λειτουργούσε πάντα ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα γαλόνια και τους στρατεύσιμους.

Επισημαίνοντας τον αναντικατάστατο ρόλο τους ως υπαξιωματικοί τονίζουν ότι το έργο της συντήρησης, επισκευής και επιβίωσης του οικοσυστήματος για κάθε όπλο ξεχωριστά δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αυτούς. Θέλει εμπειρία η όλη διαδικασία και χωρίς σπεσιαλίστες βετεράνους δεν έρχεται εις πέρας ποτέ.

Οι υπαξιωματικοί:

Στον Στρατό αναλάμβαναν θέσεις έμπειρων τεχνικών αρμάτων μάχης μέχρι ελεγκτών αεράμυνας.

Στο Ναυτικό κατέχουν θέσεις εξειδικευμένων τεχνικών για μονάδες επιφανείας μέχρι ελεγκτών-χειριστών-εξειδικευμένων τεχνιτών οπλικών συστημάτων.

Στην Αεροπορία τεχνικών αεροσκαφών μέχρι και εξειδικευμένων στην πληροφορική καθώς και άλλων πολυάριθμων ρόλων.

Εντός των Ένοπλων Δυνάμεων κυκλοφορεί η φήμη, ότι όλες αυτές οι μεταβολές έχουν ως κεντρικό στόχο την αντικατάσταση αυτών των στελεχών από ιδιωτικές εταιρείες που θα αναλάβουν τις τεχνικές εργασίες και συντηρήσεις όλων των Κλάδων. Ήδη, έχει ξεκινήσει σε πολλές περιπτώσεις, γιατί όλα αυτά τα χρόνια οι ηγεσίες παρέλειπαν από αμέλεια ή στοχευμένα να κάνουν τις απαιτούμενες προσλήψεις ή να μην αντικαθιστούν αυτούς που έφυγαν για τον ιδιωτικό τομέα.

Αναρωτιέται κανείς:

Πώς θα έχει τον ιδιώτη τεχνικό, σπεσιαλίστα ή εργολάβο σε 24ωρο readiness για να στηρίζει τεχνικά αεροπλάνα, καράβια, βαριά οχήματα και ελικόπτερα;

Ποιο θα είναι το κόστος για να το πετύχει αυτό; Σίγουρα όχι 1.000 ευρώ τον μήνα και μία υπόσχεση για ρεπό την επόμενη εβδομάδα ή όποτε το επιτρέψουν οι συνθήκες, δηλαδή ποτέ…

Ανέκαθεν σε τούτο το δύσμοιρο Έθνος από την μια υπήρχαν οι μεγάλοι στρατηγοί που οραματίζονταν την νίκη και από την άλλη υπήρχαν οι μικροί για να εκτελούν και να υλοποιήσουν. Προφανώς τώρα με την νέα δομή δυνάμεων οι μικροί περισσεύουν.

Επιλέγουν να αγοράζουν fast track φρεγάτες και αεροπλάνα αλλά ξεχνούν ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο πολλαπλασιαστής ισχύος. Παραβλέπουν τις παραιτήσεις στις σχόλες υπαξιωματικών και των πληρωμάτων παραλαβής νέων μονάδων.

Πηγή: ieidiseis.gr