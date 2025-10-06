Αναβλήθηκε η δίκη του αστυνομικού που ενημερώθηκε καθυστερημένα ότι έχει καρκίνο

Μια υπόθεση που προκαλεί οργή και βαθύ προβληματισμό για τις πρακτικές εντός του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης έρχεται εκ νέου στο προσκήνιο, μετά την αναβολή της δίκης του γιατρού που κατηγορείται για αμέλεια με τραγικές συνέπειες.

Διαβάστε επίσης

Πρόκειται για έναν 56χρονο αστυνομικό, ο οποίος το 2022 εισήχθη στο νοσοκομείο για επείγουσα επέμβαση σκωληκοειδίτιδας. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, όμως, δεν επρόκειτο για φλεγμονή αλλά για καρκινικό όγκο -διάγνωση που δεν του γνωστοποιήθηκε ποτέ εγκαίρως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ασθενής ενημερώθηκε έναν ολόκληρο χρόνο μετά για τα αποτελέσματα της βιοψίας, τα οποία έδειχναν ότι έπασχε από κακοήθη νεοπλασία. Μέχρι τότε, ο καρκίνος είχε ήδη προχωρήσει, προκαλώντας μη αναστρέψιμες βλάβες και μεταστάσεις σε άλλα όργανα.

Αναβολή της δίκης – Διεύρυνση του κατηγορητηρίου ζητά η οικογένεια

Η δίκη του κατηγορούμενου γιατρού, που είχε οριστεί να διεξαχθεί αυτές τις ημέρες, αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο του 2026, προκαλώντας αγανάκτηση στην οικογένεια του ασθενή. Οι συγγενείς ζητούν πλέον διεύρυνση του κατηγορητηρίου και παραπομπή και άλλων προσώπων που φέρονται να είχαν γνώση της διάγνωσης, αλλά δεν ενημέρωσαν τον ασθενή εγκαίρως.

Η υπόθεση έχει λάβει διαστάσεις, καθώς ο αστυνομικός συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του, έχοντας ήδη υποβληθεί σε δύο ακόμη χειρουργικές επεμβάσεις και υποβαλλόμενος σε εξαντλητικές θεραπείες.

Πηγή: dimokratia.gr