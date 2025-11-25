Αναβαθμίζεται η φύλαξη των συνόρων σε Έβρο και Αιγαίο – Τα σχέδια της ΕΛ.ΑΣ

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Σε τρεις άξονες εστιάζεται το σχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη θωράκιση των συνόρων, σε μία κρίσιμη περίοδο κατά την οποία τόσο το μεταναστευτικό όσο και το διασυνοριακό έγκλημα είναι δύο θέματα πολύ ψηλά στην ατζέντα.

Διαβάστε επίσης

Ο πρώτος άξονας αφορά στη δημιουργία νέου κρυπτογραφημένου συστήματος επικοινωνιών για τις αστυνομικές υπηρεσίες στις περιοχές της μεθορίου. Η ασφάλεια των επικοινωνιών αποτελεί μείζονος σημασίας επιχειρησιακό ζήτημα, με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να σχεδιάζει να υλοποιήσει έργο αξίας 49 εκατομμυρίων ευρώ λαμβάνοντας ένα πολύ μεγάλο ποσό από την Ε.Ε.

Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου που θα αποτελείται από επιχειρησιακό κέντρο, τερματικές συσκευές (ασυρμάτους) και προγράμματα υπηρεσιών που θα μεταδίδουν όχι μόνο ήχο αλλά και εικόνα με τη μεγαλύτερη δυνατή κρυπτογράφηση. Το νέο σύστημα θα χρησιμοποιηθεί από το «στρατηγείο» για τη φύλαξη των συνόρων, δηλαδή το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου και Επιτήρησης Συνόρων, όλα τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και όλες τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής στα σύνορα.

Μεταξύ άλλων, ο εκσυγχρονισμός έγκειται στο ότι θα υπάρχει δυνατότητα επικοινωνιών και μέσω ανταλλαγής αρχείων εικόνας, ενώ στόχος είναι το σύστημα να ενισχύσει τη φύλαξη των συνόρων και όσον αφορά στο μεταναστευτικό αλλά και στο οργανωμένο έγκλημα.

Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με την ενίσχυση σε προσωπικό. Η ΕΛ.ΑΣ. θα προχωρήσει λαμβάνοντας χρηματοδότηση από την Ε.Ε. σε 150 προσλήψεις συνοριοφυλάκων που θα τοποθετηθούν σε Ρόδο, Κω, Πάτμο, Λέρο, Κάρπαθο, Χανιά και Ηράκλειο. Η Κρήτη τον τελευταίο χρόνο είναι το νησί που δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις λόγω της «απόφασης» των δουλεμπορικών δικτύων να «ανοίξουν» δρομολόγια από τη Λιβύη. Στο μεταξύ, «τρέχει» παράλληλα προκήρυξη για την πρόσληψη 700 συνοριοφυλάκων από την ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι θα τοποθετηθούν κυρίως σε αεροδρόμια.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην επέκταση του φράχτη με επιπλέον πέντε χιλιόμετρα στην περιοχή του Σουφλίου στον Έβρο. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου το μήκος του φράχτη στον Έβρο θα φτάσει τα 75 χιλιόμετρα, ενώ στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι θα έχει κλείσει η δίοδος από μία σειρά από «ευάλωτα» σημεία. Παρατηρείται πάντως ότι τα κυκλώματα διακινητών δείχνουν «προσαρμοστικότητα» αλλάζοντας δρομολόγια, ωστόσο, είναι εμφανές ότι ο φράχτης τους δυσκολεύει σημαντικά.

Σημειώνεται πάντως ότι οι διακινητές επιμένουν να δρουν στον Έβρο και μάλιστα με μεγάλη ένταση. Ενδεικτικό είναι ότι μόνο τα τελευταία τρία 24ωρα συνελήφθησαν 11 διακινητές σε εφτά διαφορετικές αστυνομικές επιχειρήσεις. Προχθές συνελήφθησαν έξι διακινητές εκ των οποίων οι πέντε ήταν Έλληνες! Αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι Έλληνες παίρνουν «μεροκάματο» για να έχουν είτε έχουν το ρόλο του οδηγού σε αυτοκίνητα όπου στοιβάζονται μετανάστες είτε το ρόλο του προπομπού – «τσιλιαδόρου» για να ειδοποιούν σε περίπτωση που υπάρχει μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, οι διακινητές πολλές φορές δεν υπακούν στο σήμα των αστυνομικών για να σταματήσουν και έτσι προκαλούν είτε ατυχήματα είτε τραυματισμούς αστυνομικών.

ieidiseis.gr