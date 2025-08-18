Άμεση εξιχνίαση κλοπής τηλεφωνικών καλωδίων, για την οποία συνελήφθη 38χρονος σε περιοχή της Καστοριάς

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, εξιχνιάστηκε άμεσα κλοπή τηλεφωνικών καλωδίων, για την οποία συνελήφθη 38χρονος ημεδαπός, σε περιοχή της Καστοριάς.

Συγκεκριμένα, την 15-08-2025 το βράδυ, εντοπίσθηκε από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς ο 38χρονος να αφαιρεί από οικόπεδο, που χρησιμοποιεί εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην πόλη της Καστοριάς στροφεία (καρούλια) καλωδίων και στη συνέχεια να τα μεταφορτώνει σε Ι.Χ.Φ. όχημα, να επιβιβάζεται σε αυτό και να αποχωρεί από το σημείο.

Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση το ανωτέρω όχημα, ακινητοποιήθηκε σε περιοχή της Καστοριάς και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά -10- στροφεία τηλεφωνικών καλωδίων, συνολικής αξίας περίπου -1.500- ευρώ και συνελήφθη.

Τα αφαιρεθέντα στροφεία αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχο της εταιρείας, ενώ κατασχέθηκε το προαναφερόμενο Ι.Χ.Φ. όχημα ως μέσο τέλεσης της πράξης.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.