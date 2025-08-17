Άλλη μια επιτυχία της ΟΠΚΕ Χαλκιδική

Σύλληψη ημεδαπού για διακίνηση ναρκωτικών από την ΟΠΚΕ στη Χαλκιδική

Στις 16 Αυγούστου 2025, στην περιοχή των Νέων Φλογητών Χαλκιδικής, η ομάδα ΟΠΚΕ Ο-1 προχώρησε στη σύλληψη ενός ημεδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 17,4 γραμμαρίων. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον 960 γραμμάρια κάνναβης καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο δράστης ομολόγησε ότι δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κάνναβης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.