Ακόμη 2 συλλήψεις για απόπειρα απάτης σε βάρος γυναίκας

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών, συνελήφθησαν αμέσως δύο (2) ημεδαποί, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, στις 27-10-2025 το μεσημέρι σε περιοχή της Άμφισσας, για απόπειρα απάτης, κατά συναυτουργία, σε βάρος ηλικιωμένης ημεδαπής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα προχθές το πρωί, άγνωστος δράστης, προσποιούμενος τον «λογιστή», τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και με το πρόσχημα δήθεν χρέους που είχε εκείνη σε δημόσια Υπηρεσία, επιχείρησε να την πείσει να παραδώσει χρήματα και χρυσαφικά – τιμαλφή σε δήθεν «συνεργάτη» του – συνεργό του που θα μετέβαινε στην οικία της.

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και εντόπισαν αρχικά ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με οδηγό τον ενήλικα συλληφθέντα, ενώ ακολούθως, στο πλαίσιο επιστάμενων αναζητήσεων, εντόπισαν στην ευρύτερη περιοχή και τον ανήλικο συνεργό του.

Όπως διαπιστώθηκε, η εμπρόσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος ήταν παραποιημένη και κατασχέθηκε, ενώ διακριβώθηκε επίσης, ότι το εν λόγω όχημα είχε εμπλακεί σε άλλη περίπτωση απόπειρας απάτης που είχε διαπραχθεί πρόσφατα σε περιοχή της Εύβοιας.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν επιπλέον δύο (2) κινητά τηλέφωνα και το προαναφερόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης της απόπειρας απάτης.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας, ενώ την προανάκριση ενήργησε με μεθοδικότητα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από μία εβδομάδα και συγκεκριμένα την 22-10-2025, συνελήφθησαν ακόμη δύο (2) ημεδαποί σε περιοχή του Καρπενησίου Ευρυτανίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, ομοίως για απόπειρα απάτης, με το πρόσχημα του δήθεν «λογιστή».

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, για την πρόληψη και καταστολή διάπραξης απατών, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, με γνώμονα την προστασία και ασφάλεια των συμπολιτών μας. Στοχεύοντας μάλιστα στη διαρκή ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, η ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδας απευθύνει ξανά χρήσιμες συμβουλές.

Σημειώνεται ότι οι επιτήδειοι, έχοντας συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικές με τα υποψήφια θύματά τους, τα πλησιάζουν αιφνιδιαστικά ή τους τηλεφωνούν και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, όπως ότι είναι γνωστοί συγγενών τους, λογιστές, εφοριακοί κ.λπ., ζητούν χρήματα με διάφορες προφάσεις, όπως για παράδειγμα την εξόφληση χρέους των ίδιων ή για λογαριασμό συγγενικών τους προσώπων.

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να τους προσεγγίσουν και να τους εξαπατήσουν, χρησιμοποιούν κυρίως την ακόλουθη μεθοδολογία δράσης: