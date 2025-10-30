Ακόμη 2 συλλήψεις για απόπειρα απάτης σε βάρος γυναίκας

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών, συνελήφθησαν αμέσως δύο (2) ημεδαποί, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, στις 27-10-2025 το μεσημέρι σε περιοχή της Άμφισσας, για απόπειρα απάτης, κατά συναυτουργία, σε βάρος ηλικιωμένης ημεδαπής.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα προχθές το πρωί, άγνωστος δράστης, προσποιούμενος τον «λογιστή», τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και με το πρόσχημα δήθεν χρέους που είχε εκείνη σε δημόσια Υπηρεσία, επιχείρησε να την πείσει να παραδώσει χρήματα και χρυσαφικά – τιμαλφή σε δήθεν «συνεργάτη» του – συνεργό του που θα μετέβαινε στην οικία της.
Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και εντόπισαν αρχικά ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με οδηγό τον ενήλικα συλληφθέντα, ενώ ακολούθως, στο πλαίσιο επιστάμενων αναζητήσεων, εντόπισαν στην ευρύτερη περιοχή και τον ανήλικο συνεργό του.
Όπως διαπιστώθηκε, η εμπρόσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος ήταν παραποιημένη και κατασχέθηκε, ενώ διακριβώθηκε επίσης, ότι το εν λόγω όχημα είχε εμπλακεί σε άλλη περίπτωση απόπειρας απάτης που είχε διαπραχθεί πρόσφατα σε περιοχή της Εύβοιας.
Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν επιπλέον δύο (2) κινητά τηλέφωνα και το προαναφερόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης της απόπειρας απάτης.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας, ενώ την προανάκριση ενήργησε με μεθοδικότητα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών.
Υπενθυμίζεται ότι, πριν από μία εβδομάδα και συγκεκριμένα την 22-10-2025, συνελήφθησαν ακόμη δύο (2) ημεδαποί σε περιοχή του Καρπενησίου Ευρυτανίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, ομοίως για απόπειρα απάτης, με το πρόσχημα του δήθεν «λογιστή».
Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, για την πρόληψη και καταστολή διάπραξης απατών, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, με γνώμονα την προστασία και ασφάλεια των συμπολιτών μας. Στοχεύοντας μάλιστα στη διαρκή ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, η ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδας απευθύνει ξανά χρήσιμες συμβουλές.
Σημειώνεται ότι οι επιτήδειοι, έχοντας συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικές με τα υποψήφια θύματά τους, τα πλησιάζουν αιφνιδιαστικά ή τους τηλεφωνούν και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, όπως ότι είναι γνωστοί συγγενών τους, λογιστές, εφοριακοί κ.λπ., ζητούν χρήματα με διάφορες προφάσεις, όπως για παράδειγμα την εξόφληση χρέους των ίδιων ή για λογαριασμό συγγενικών τους προσώπων.
Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να τους προσεγγίσουν και να τους εξαπατήσουν, χρησιμοποιούν κυρίως την ακόλουθη μεθοδολογία δράσης:
- Επιλέγουν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, για τους οποίους πληροφορούνται, με οποιανδήποτε τρόπο, τα στοιχεία ταυτότητας τόσο των ιδίων, όσο και προσφιλών συγγενικών τους προσώπων, συνήθως των παιδιών ή των εγγονιών τους.
- Επικοινωνούν μαζί τους τηλεφωνικά ή τους προσεγγίζουν «δήθεν» ως απεσταλμένοι των συγγενών τους και με το πρόσχημα άμεσης και επείγουσας ανάγκης χρημάτων, επιδιώκουν να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Η προσέγγιση συνήθως γίνεται κατά την έξοδο ή λίγο πριν την είσοδο στην κατοικία τους, έξω από Τράπεζες ή εμπορικά καταστήματα κ.λπ.
- Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, για να πείσουν τους ηλικιωμένους να τους δώσουν τα χρήματα για λογαριασμό των οικείων τους, είναι ο αιφνιδιασμός και η παρουσίαση μιας αληθοφανούς οικονομικής ανάγκης που πρέπει να ικανοποιηθεί χωρίς αναβολή. Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με την αναφορά σε συγγενικά πρόσωπα με ιδιαίτερη οικειότητα, επιδιώκουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και να μην αφήσουν περιθώρια δεύτερης σκέψης.
- Οι λόγοι που επικαλούνται οι δράστες για να αποσπάσουν χρήματα είναι συνήθως η εξόφληση ενός χρέους, η πληρωμή ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η αγορά ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικών αυτοκινήτων κ.λπ., για λογαριασμό «δήθεν» συγγενικών προσώπων.
- Επισημαίνεται ότι, συχνά γίνεται λόγος ότι το συγγενικό πρόσωπο δικαιούται επιστροφή υψηλού χρηματικού ποσού από τα ασφαλιστικά ταμεία, για τη λήψη του οποίου απαιτείται η πληρωμή ορισμένων παραβόλων, οι δε δράστες εμφανίζονται ως δήθεν οι «λογιστές» των συγγενικών τους προσώπων, οι οποίοι έχουν αναλάβει τα διαδικαστικά ζητήματα για τη λήψη των χρημάτων αυτών.
- Τα χρηματικά ποσά που ζητούν οι δράστες, μεταβάλλονται και προσαρμόζονται ανάλογα με τη δεκτικότητα και ευπιστία των ηλικιωμένων. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στο παρελθόν δράστες έχουν μεταφέρει με αυτοκίνητο ηλικιωμένους ακόμα και σε Τράπεζες, προκειμένου να αναλάβουν μεγάλα χρηματικά ποσά και να τους τα παραδώσουν.