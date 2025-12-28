Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αξιωματικού που αγνοείται από την Τρίτη – Συνεχίζεται σήμερα η επιχείρηση

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν και οι έρευνες της τέταρτης ημέρας στο όρος Μπέλλες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου πυροσβέστη από τα Άνω Πορόϊα Σερρών.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμος, επισημαίνοντας τη μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων αλλά και την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Όπως αναφέρει, χθες συμμετείχαν στις έρευνες οκτώ μέλη του Ορειβατικού Φυσιολατρικού Κατασκηνωτικού Αθλητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Ο.Φ.Κ.Α.Θ.), δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών, καθώς και η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν τρία drones, θερμική κάμερα και οχήματα 4×4, με τις ομάδες να «σαρώνουν» για ακόμη μία φορά την ευρύτερη περιοχή από τα Άνω Πορόϊα έως το Πετρίτσι, κατά μήκος της κορυφογραμμής στα σύνορα με τη Βουλγαρία.

Παρά τη συστηματική και εκτεταμένη έρευνα με σύγχρονα μέσα, τα αποτελέσματα και της χθεσινής ημέρας ήταν αρνητικά. Ο κ. Ράμος απηύθυνε θερμή παράκληση προς το κοινό να αγνοεί ανακριβείς ή ανυπόστατες πληροφορίες που διακινούνται σε διάφορες ιστοσελίδες, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους σχόλια προκαλούν μόνο πόνο και σύγχυση, πρώτα απ’ όλα στην οικογένεια του αγνοούμενου και στη συνέχεια σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι έρευνες, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΦΚΑΘ, συνεχίζονται και σήμερα, με επέκταση των επιχειρήσεων στο όρος Κρούσσια, καθώς και στην περιοχή της λίμνης Κερκίνης, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξαντληθεί κάθε πιθανό σενάριο.

