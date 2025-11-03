Αιματοκύλισμα στα Βορίζια: Εξαφανισμένα τα τρία αδέλφια και τα όπλα δύο 24ωρα μετά – Νέος συναγερμός της ΕΛ.ΑΣ.

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Εξαφανισμένα παραμένουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια, δύο 24ωρα μετά το αιματηρό περιστατικό που έχει συγκλονίσει την Κρήτη.

Το ίδιο ισχύει και για τους τρεις νεαρούς, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών, οι οποίοι κατά πληροφορίες είναι αδέλφια και έχουν ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία για εμπλοκή στην ένοπλη «σύρραξη». Ένα τρίτο παιδί της ίδιας οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο φρουρούμενο μετά τον τραυματισμό του από σφαίρα.

Πάνοπλες ομάδες της ΕΛ.ΑΣ. έχουν πραγματοποιήσει επιχειρήσεις στα ορεινά του Ηρακλείου, έχουν μπει σε στάνες και σε βραχώδεις «σπηλιές», ωστόσο, ούτε τα όπλα έχουν βρεθεί ούτε οι ασύλληπτοι δράστες.

Αστυνομικοί που έχουν γνώση της κατάστασης στα Βορίζια εκφράζουν την ανησυχία τους ότι θα χρειαστεί καιρός για να επικρατήσει ειρηνικό κλίμα στο χωριό και πιθανότατα η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. θα γίνει μόνιμη στην περιοχή. Το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο και μία «σπίθα» είναι αρκετή για να «αναζωπυρωθεί» ξανά η βεντέτα.

«Η μόνη λύση θα ήταν μία από τις δύο οικογένειες να φύγει από το χωριό. Αυτό όμως φαντάζει -τουλάχιστον τώρα- πολύ δύσκολο», λέει χαρακτηριστικά αστυνομική πηγή.

Χθες το απόγευμα η Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου πραγματοποίησε μία πολύ μεγάλη επιχείρηση προκειμένου να ελεγχθούν δεκάδες αγροτικά οχήματα που θα συνόδευαν τη πομπή για τη μεταφορά της σορού του 39χρονου Φ.Κ. (που έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια της αιματηρής βεντέτας) από το νοσοκομείο του Ηρακλείου στα Βορίζια.

Σήμερα το σύνολο των αστυνομικών δυνάμεων είναι σε επιφυλακή καθώς θα τελεστεί η κηδεία του 39χρονου. Οι δυνάμεις θέλουν να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει κάποιο νέο επεισόδιο κατά την προσέγγιση της περιοχής όπου ζουν τα μέλη της «αντίπαλης» οικογένειας.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί που διενεργούν την έρευνα βρίσκουν μπροστά τους «κλειστά στόματα». Παρά ταύτα έχουν στη διάθεσή τους μαρτυρίες για το πως ξεκίνησαν όλα, ενώ δίνουν έμφαση στην ταυτοποίηση του εντολέα της τοποθέτησης της βόμβας σε υπό κατασκευή σπίτι που έγινε αιτία για να βγουν τα όπλα.

