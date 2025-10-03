PoliceNET of Greece logo
Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ομόνοια – Ένας τραυματίας

07:59 | 03/10/2025

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ευτυχώς ελαφρά στον ώμο έναν αλλοδαπό ο οποίος κινούνταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια.

Το θύμα μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, ενώ οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες της ένοπλης επίθεσης

Σύμφωνα με τις πρώτε πληροφορίες ο ένας εκ των δραστών εκτιμάται ότι είναι αλλοδαπός.

Ρεπορτάζ: Κώστας Στάμου

ertnews.gr

