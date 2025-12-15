Αιματηρή ληστεία σε επιχείρηση - Ένας τραυματίας

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη των θρασύτατων που επιχείρησαν να ληστέψουν κατάστημα στο εμπορικό κέντρο της πόλης των Χανίων έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές.

Όλα ξεκίνησαν νωρίς το βράδυ της Κυριακής 14/12, όταν – όπως είπε στο Flashnews.gr ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης – ο ίδιος με έναν φίλο του ευρίσκοντο μέσα στο κατάστημα με μισοκατεβασμένα τα μεταλλικά ρολά καθώς είχαν κλείσει και ετοιμάζοντο να αποχωρήσουν.

Ξαφνικά, κάτω από τα ρολά «μπουκάρουν» 4-5 άτομα προσπαθώντας να αρπάξουν ότι εύρισκαν μπροστά τους. Ο ιδιοκτήτης με τον φίλο του προσπάθησαν να τους αποτρέψουν με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή και να τραυματιστεί από χτυπήματα στο κεφάλι ο φίλος του, ενώ οι ληστές πρόλαβαν να αρπάξουν από τον λαιμό του ιδιοκτήτη μια χρυσή αλυσίδα πριν τραπούν σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης οι οποίοι ξεκίνησαν άμεσα την αναζήτηση των ληστών.

Το άκρως ανησυχητικό είναι πως στο σημείο όπου βρίσκεται το κατάστημα, κυκλοφορεί πολύς κόσμος και προκαλεί εντύπωση το θράσος τους να προσπαθήσουν να ληστέψουν την επιχείρηση την συγκεκριμένη ώρα γνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλοί που θα τους έβλεπαν.

Ναπολέων Σαραντίδης