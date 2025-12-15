ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιτήσεις με ψευδή στοιχεία και για το 2025 – Συνέχιζαν και μετά τις απόκαλυψεις

Aιτήσεις ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ψευδή στοιχεία ακόμα για το έτος 2025, εν μέσω δηλαδή του οικονομικού σκανδάλου, υπέβαλαν ορισμένα από τα φερόμενα ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την Κρήτη που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.. Αυτό προκύπτει από στοιχεία της έρευνας που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η Καθημερινή.

Ο 42χρονος λογιστής, που περιγράφεται στα δικαστικά έγγραφα ως το Νο 2 της οργάνωσης, στην αίτηση που κατέθεσε το 2025 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι κατέχει συνολικά 8 αγροτεμάχια. Από τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο, φέρεται να προέκυψε ότι τα εν λόγω αγροτεμάχια δεν είναι στην ιδιοκτησία του, ούτε υπάρχουν γι’ αυτά μισθωτήρια συμβόλαια.

Αιτήσεις ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2025 κατέθεσε και η σύζυγος του 42χρονου, την οποία η ΕΛ.ΑΣ. τοποθετεί στην ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Πρόκειται για δικηγόρο, η οποία στην αίτησή της δήλωσε συνολικά 11 αγροτεμάχια, ορισμένα ιδιόκτητα και άλλα ως μισθωμένα.

Ο έλεγχος της αστυνομίας ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε την ιδιοκτησία της διωκόμενης δικηγόρου επί των αγροτεμαχίων, ούτε προέκυψε η σύναψη μισθωτηρίων συμβολαίων γι’ αυτά.

Ως εγκέφαλος του κυκλώματος περιγράφεται από την ΕΛ.ΑΣ. 47χρονος αγροτοσυνδικαλιστής, πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού στις Αρχάνες Ηρακλείου και διαχειριστής μονοπρόσωπης εταιρείας, που δραστηριοποιείται στο εμπόριο σταφυλιών.

Το διάστημα 2019-2024 υπέβαλε αιτήσεις ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνοντας ψευδώς, σύμφωνα με την αστυνομία, πως κατείχε ως ιδιόκτητα και μισθωμένα, αγροτεμάχια για καλλιέργειες και αγρανάπαυση. Για τις εν λόγω αιτήσεις πιστώθηκε στους λογαριασμούς του το ποσό των 64.000 ευρώ.

Παράνομα έσοδα 1,7 εκ. ευρώ

Συνολικά πάντως τα παράνομα έσοδα από τη δράση της συγκεκριμένης ομάδας υπολογίζονται στα 1.7 εκατ. ευρώ. Πολλά από τα χρήματα που εκταμιεύτηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με δικαιούχους-μέλη του κυκλώματος πιστώθηκαν σε λογαριασμούς εταιρειών-νομικών προσώπων που, είτε συνέστησε είτε συμμετείχε ο φερόμενος ως εγκέφαλος.

Για παράδειγμα, εταιρεία του εμφανίζεται να υπέβαλε Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις οποίες εμφανίζεται ψευδώς να δηλώνει ότι μισθώνει αγροτεμάχια για εκμετάλλευση ως καλλιέργειες και βοσκότοπους. Για τις εν λόγω αιτήσεις, εγκρίθηκε και καταβλήθηκε ως οικονομική ενίσχυση από τον οργανισμό το συνολικό ποσό των 103.000 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε κάτι ακόμα σημαντικό: Τα απλά μέλη της οργάνωσης, στις ψευδείς δηλώσεις ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς για την πίστωση των οικονομικών ενισχύσεων όχι δικούς τους αλλά του φερόμενου ως αρχηγού ή μελών της ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε λογαριασμό με δικαιούχους τον 42χρονο διωκόμενο λογιστή και την επίσης συλληφθείσα δικηγόρο σύζυγό του κατατέθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χρήματα ενισχύσεων για λογαριασμό τουλάχιστον τριών μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Αντιστοιχούσαν σε επιδοτήσεις για τα έτη 2021, 2022, 2023. Επιπλέον, στον λογαριασμό του ζεύγους κατατέθηκαν χρήματα επιδοτήσεων της περιόδου 2021 – 2022 και για λογαριασμό του φερόμενου ως εγκεφάλου της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ένα μέρος των χρημάτων δίνονταν στους δικαιούχους αφού πρώτα τα αρχηγικά μέλη κρατούσαν ένα ποσοστό ως αμοιβή.

Γιάννης Σουλιώτης

kathimerini.gr