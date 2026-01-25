Αίγινα: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στη Σουβάλα

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) για τον εντοπισμό μίας σορού άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε βραχώδη ακτή στην περιοχή “ΣΟΥΒΑΛΑ” της Αίγινας.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ΕΛ.ΑΣ., κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αίγινας, καθώς και το ιδιωτικό σκάφος ‘’ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙ’’ Λ.Α. 3135, με την συνδρομή του οποίου η σορός μεταφέρθηκε στο λιμάνι Λεοντίου Αίγινας και από εκεί στο Κέντρο Υγείας.

Από το Λιμεναρχείο Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.