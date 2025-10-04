Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες: Η Ποϊραζίδη το πρώτο χρυσό

Η εκκίνηση στους 36ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες δόθηκε το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου «Λεωνίδας Μίχαλος» με τη συμμετοχή 550 αθλητών και αθλητριών από 36 νησιωτικά σωματεία, μεταξύ των οποίων και πολλά μέλη των εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών.

Την έναρξη των Αγώνων κήρυξε ο ο γ.γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, Μανώλης Κουτουλάκης. Λόγους εκφώνησαν ο Δήμαρχος Χίου, Ιωάννης Μαλαφής, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Σάμου-Χίου, Δημήτρης Κάβουρας, ο εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα αθλητισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Δημήτρης Κουρσουμπάς και ο Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, Μάρκος.

Τον όρκο των αθλητριών και αθλητών έδωσε η Χιώτισσα Μαρία Σταυριανού.

Η διοργάνωση ξεκίνησε με τα 100 μέτρα και πρώτη νικήτρια τη Νικολία Ποϊραζίδη. Η 21χρονη άλτρια του μήκους που ανήκει στον ΑΣ Παμμηλιακός επέλεξε να εκπροσωπήσει το σύλλογό της, τον ΑΣ Παμμηλιακό στα στη μικρότερη απόσταση των σπριντ και κατάφερε να τερματίσει πρώτη σε 12.82 (-0.6).

Στο αντίστοιχο αγώνισμα ανδρών, το φαβορί, ο Λάμπρος Βολίκας (ΑΣ Έφηβος Χίου) ήταν άνετα νικητής με 11.05 (0.2).

ΑΠΕ-ΜΠΕ