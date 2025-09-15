Αχαρνές: Εντοπίστηκε νεκρός 45χρονος σε εγκαταλελειμμένο συγκρότημα παλιάς βιοτεχνίας

Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι των Αχαρνών μετά τον εντοπισμό ενός 45χρονου άνδρα νεκρού σε εγκαταλελειμμένο συγκρότημα παλιάς βιοτεχνίας, κοντά στον καταυλισμό Αγίας Σωτήρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, η σορός του άνδρα βρισκόταν εκεί για περίπου τρεις ημέρες, σε σημείο όπου έπαιζαν ακόμη και παιδιά της περιοχής.

Τον άνδρα εντόπισε φίλος του, χρήστης ναρκωτικών, και ενημέρωσε τις αρχές με κλήση στο 100.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό ανέφερε ότι ο θάνατος προήλθε από χρήση ναρκωτικών ουσιών. Οι κάτοικοι εκφράζουν την ανησυχία τους, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται νεκρά άτομα σε αυτό το εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση.

Μάλιστα οι κάτοικοι καταγγέλλουν πως δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται σορός στην περιοχή.