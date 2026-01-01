Αγρίνιο: «Καλή χρονιά» στο καθήκον ευχήθηκαν οι αστυνομικοί

Ο ερχομός του 2026 δεν βρήκε όλους τους συμπολίτες στα σπίτια με τις οικογένειές τους, μιας και υπάρχουν αρκετοί που είτε εργάζονταν είτε τους καλούσε το καθήκον.

Στην Α.Δ. Ακαρνανίας, οι αστυνομικοί μπορεί να βρέθηκαν μακριά από τις οικογένειές τους, ωστόσο δεν έλειψαν τα χαμόγελα και η αισιοδοξία στην υποδοχή του νέου έτους.

Γιόρτασαν μαζί την Πρωτοχρονιά, δεχόμενοι την επίσκεψη του δημάρχου Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου, παρουσία και του αστυνομικού διευθυντή Δημήτρη Γαλαζούλα.

Την φωτογραφία δημοσίευσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας Χρήστος Μαυραγάνης, με τις συνοδευτικές ευχές.

Πηγή: agriniopress.gr