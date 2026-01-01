Συνελήφθησαν δέκα 10 άτομα σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν επιπλέον κατά το χρονικό διάστημα από 24 έως και 30-12-2025 σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας δέκα -10- άτομα, εκ των οποίων ένας αλλοδαπός και εννέα ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν οκτώ ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αναλυτικότερα, σε μία περίπτωση, την 24-12-2025 το απόγευμα στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Δράμας, αστυνομικοί της εν λόγω Υπηρεσίας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε δέμα με παραλήπτη τον ίδιο, εντόπισαν επιμελώς κρυμμένη και κατάσχεσαν ποσότητα συνθετικής κάνναβης βάρους -3,82- γραμμαρίων.

Επιπλέον, σε επτά ακόμη περιπτώσεις, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, Ξάνθης και Δράμας και του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας πραγματοποίησαν ελέγχους, κατά τη διάρκεια των οποίων συνέλαβαν αντίστοιχα έναν ημεδαπό στην Αλεξανδρούπολη, τέσσερις ημεδαπούς σε περιοχές της Ροδόπης, δύο ημεδαπούς στην Ξάνθη, έναν ημεδαπό στη Δράμα και έναν ημεδαπό σε οικισμό της Καβάλας, διότι εντόπισαν συνολικά σε μία οικία, ένα όχημα και στην κατοχή τους κατά περίπτωση και κατάσχεσαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και καπνού, -1- τσιγάρο κάνναβης και -1- μεταλλικό θρυμματιστή.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις οκτώ υποθέσεις ενήργησαν η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας.