Άγρια επίθεση σε 18χρονο – Του έσπασαν τη γνάθο

Συνεχίζονται τα περιστατικά νεανικής βίας. Αυτή τη φορά στις Σπέτσες νεαροί έσπασαν τη γνάθο ενός νεαρού παιδιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 15ης Αυγούστου, όταν ένας 18χρονος, ξυλοκοπήθηκε άγρια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, όλα έγιναν για τα μάτια κάποιας κοπέλας, ενώ οι δύο παρέες που διαπληκτίστηκαν ήταν γνωστές, ωστόσο ο καυγάς τους κορυφώθηκε μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του 18χρονου.

Ο δράστης έφυγε από το σημείο, ενώ ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου και διαπιστώθηκε κάταγμα στη γνάθο του.

Ο 18χρονος δεν υπέβαλε εκείνη τη στιγμή μήνυση και την επόμενη ημέρα μετέβη στην Αθήνα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου και έκανε εξετάσεις. Εκτός από το κάταγμα στη γνάθο, έχει πρόβλημα ακοής στο δεξί του αυτί και εκτεταμένα χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο πατέρας του 18χρονου υπέβαλε μήνυση στο ΑΤ Αμαρουσίου και η δικογραφία, η οποία έχει μεταφερθεί στον εισαγγελέα, έχει χαρακτηριστεί ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η γνωμάτευση του ιατροδικαστή, του οποίου η γνωμάτευση θα δείξει πώς ακριβώς προκλήθηκαν τα χτυπήματα και κατά πόσο σοβαρά θα μπορούσαν να ήταν.

