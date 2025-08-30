Άγιος Παντελεήμονας: Νέα σύλληψη από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μεσημβρινές ώρες της 27-8-2025 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 21χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος από κοινού με -2- άτομα, τα οποία αναζητούνται, προσέγγισαν νεαρό άνδρα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν συσκευή κινητού τηλεφώνου και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Κληθέντες αστυνομικοί κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν τον 21χρονο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου ταυτοποίηθηκε ως ένας εκ των δραστών της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Κατόπιν έρευνας, στην κατοχή του και πιο συγκεκριμένα εντός σακιδίου πλάτης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -163- γραμμ. κάνναβης, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.