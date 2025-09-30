Αγιασμός στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας

Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας αγιασμός μετ’ αρτοκλασίας, με αφορμή την έναρξη του Σχολείου Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών για το έτος 2025.

Τη δοξολογία τέλεσε ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αστυνόμος Β΄ Αλέξιος Κουρτέσης.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Προϊστάμενος Επιτελείου, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Καλόγηρος, καθώς και η Διοικητής της Σχολής, Ταξίαρχος Βασιλεία Δημητράκου.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου, Ταξίαρχος Παναγιώτα Παπαδοπούλου, ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Ζαχάρης, ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών, Ταξίαρχος Γεώργιος Κλητοράκης, η Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Αστυνομικός Διευθυντής Αναστασία Μυλωνά, καθώς και διδάσκοντες καθηγητές της Σχολής.

Η τελετή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εκπαιδευτικής περιόδου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.