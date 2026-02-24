Αγία Βαρβάρα: Νέα σύλληψη από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Συνελήφθη, τις βραδινές ώρες της 21-2-2026 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., 27χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Πιο συγκεκριμένα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 27χρονο να κινείται με δίκυκλο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -193- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.