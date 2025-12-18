«Άφαντος» εν μέσω αυτοφώρου o Ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς

Σοβαρές πολιτικές και θεσμικές παρενέργειες προκαλεί το επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε μπαρ στο Στρασβούργο, με εμπλεκόμενους τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά και τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε πολλαπλά επίπεδα: ποινικό, πολιτικό και εσωκομματικό, ενώ ο κ. Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου – διαδικασία που, σύμφωνα με νομικές πηγές, δεν καλύπτεται από την ευρωβουλευτική ασυλία, καθώς αφορά αδίκημα άσκησης βίας από πρόσωπο με θεσμικό ρόλο.

Η δημόσια τοποθέτηση Παππά

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Παππάς παραδέχεται ότι η αντίδρασή του ήταν λανθασμένη, σημειώνοντας ότι «θα έπρεπε να είχε λειτουργήσει διαφορετικά». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι προηγήθηκε πρόκληση εις βάρος του, χωρίς ωστόσο να μπαίνει σε λεπτομέρειες για τα γεγονότα της βραδιάς, επικαλούμενος –όπως αναφέρει– σεβασμό προς την οικογένεια του δημοσιογράφου.

Ο ευρωβουλευτής τονίζει ότι η δική του εκδοχή θα τεθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών, καθώς, όπως σημειώνει, υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες του περιστατικού.

Το χρονικό και η μήνυση

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν, με τον δημοσιογράφο να καταγγέλλει ότι δέχθηκε σωματική επίθεση και να προχωρά σε κατάθεση μήνυσης. Στη μήνυσή του, ο Νίκος Γιαννόπουλος περιγράφει αναλυτικά το επεισόδιο, ενώ έχει ήδη κινηθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος του ευρωβουλευτή.

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος, σε δημόσια ανάρτησή του, δήλωσε ότι είναι καλά στην υγεία του και ευχαρίστησε για τη στήριξη που έλαβε, διευκρινίζοντας ότι δεν προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις, σημειώνοντας ότι «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».

Πολιτικές εξελίξεις και διαγραφή από την ευρωομάδα

Το περιστατικό προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στην Κουμουνδούρου. Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης ζήτησε εξηγήσεις από τον Νίκο Παππά και ενημέρωσε τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο.

Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε τον ευρωβουλευτή εκτός της ευρωομάδας, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του «απαράδεκτη», ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι διαδικασίες για παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος, με αίτημα τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανακοίνωσή της, η ευρωομάδα της Left στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε ότι έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία για τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά με τη θέση του κ. Παππά στην πολιτική ομάδα.

Εσωκομματικές ενστάσεις και κλίμα αμηχανίας

Η απόφαση για την αποπομπή του Νίκου Παππά δεν υπήρξε χωρίς αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής Παύλος Πολάκης φέρεται να εξέφρασε επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το περιστατικό, αλλά και για το πολιτικό κόστος μιας άμεσης διαγραφής στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.

Το γεγονός αυτό επανέφερε μνήμες παλαιότερων εσωκομματικών εντάσεων, με στελέχη να κάνουν λόγο για νέο κύκλο εσωστρέφειας. Βουλευτές και κομματικά στελέχη εμφανίζονται προβληματισμένοι για τη διαχείριση της κρίσης, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να σταθεροποιήσει την πολιτική του παρουσία.

Κλυδωνισμοί στην ευρωομάδα

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον μόλις τρία μέλη, γεγονός που εντείνει τους προβληματισμούς για τη συνοχή και τη λειτουργικότητά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράγοντες του κόμματος εκτιμούν ότι η υπόθεση Παππά ανέδειξε υπαρκτές δυσλειτουργίες και ενδεχόμενους κινδύνους νέων απωλειών.

«Άφαντος» εν μέσω αυτοφώρου

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Παππάς παραμένει εκτός δημοσιότητας, με την ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα να αποτελεί μέχρι στιγμής τη μοναδική δημόσια τοποθέτησή του, ενώ η εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα τόσο σε νομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Πηγή: ertnews.gr