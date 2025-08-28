Αεροσκάφος έπιασε φωτιά κατά την απογείωση

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, μετά το νέο περιστατικό αεροπλάνου που έπιασε φωτιά η τουρμπίνα του κατά την διάρκεια της απογείωσης του.

Σύμφωνα με το corfutv κατά την απογείωση του ακούστηκε θόρυβος και βγήκαν φλόγες από την δεξιά τουρμπίνα.

Διαβάστε επίσης

Το αεροπλάνο 737 boing, το οποίο είχε κατεύθυνση την Τσεχία για αρκετή ώρα έκανε γύρους στη νότια Κέρκυρα έτσι ώστε να κάτσει το καύσιμο.

Τελικα μετά από λίγο αποφασίστηκε να μεταβεί στο αεροδρόμιο της Πρεβεζας.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις πέντε το απόγευμα της Πέμπτης (28/08).

Στο σημείο έσπευσαν όλα τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου, ο διοικητής νομού, καθώς και ένα δεκάτονο όχημα.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: cnn.gr