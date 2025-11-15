Ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.:

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2025

Αρ. Πρωτ.302/2/106α

Προς: 1)Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

2)Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,

Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

Κοιν.: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας

Θέμα: «Άδειες άνευ αποδοχών αστυνομικού προσωπικού»

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας με το επισυναπτόμενο έγγραφό της, αναδεικνύει ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελληνική Αστυνομία σχετικά με τις άδειες άνευ αποδοχών για ιδιωτικούς λόγους και το οποίο πρέπει να εναρμονιστεί με το αντίστοιχο των δημοσίων υπαλλήλων.

Το καθεστώς που ισχύει για το αστυνομικό προσωπικό περιγράφεται από το Π.Δ. 27/1986 (όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 169/2014) και προβλέπει διάρκεια μέχρι τρία (3) έτη. Αντίθετα, οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται αντίστοιχης άδειας έως πέντε (5) έτη (ν. 3528/2007, άρθρο 51).

Τονίζουμε δε, ότι η εναρμόνιση αυτή δεν υπαγορεύεται μόνο για λόγους ισονομίας, αλλά και αναγνώρισης των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και της αυξημένης υπευθυνότητας του ένστολου προσωπικού.

Ζητούμε άμεση θεσμοθέτηση της πρότασης και ενημέρωση του προσωπικού για την εφαρμογή της.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

