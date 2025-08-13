ΑΑΔΕ: Ενοποιούνται από 8/9/2025 τα τρία Τελωνεία Πειραιά

Μια νέα εποχή για την ανάπτυξη και ισχυροποίηση του λιμανιού του Πειραιά, ως μίας από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκαινιάζεται με την ενοποίηση του 1ου, 2ου και 3ου Τελωνείου Πειραιά, σύμφωνα με Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, όπως ανακοινώθηκε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, τα τρία Τελωνεία ενοποιούνται στο 1ο Τελωνείο Πειραιά, το οποίο πλέον θα εξυπηρετεί ακόμα πιο αποτελεσματικά τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, την προστασία της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών και τη διαφύλαξη των δημοσιονομικών συμφερόντων, τόσο της χώρας όσο και της ΕΕ.

Το νέο, ενισχυμένο 1ο Τελωνείο Πειραιά θα βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία από τις 8 Σεπτεμβρίου 2025, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο.

Αρμοδιότητες

Το 1ο Τελωνείο Πειραιά θα εξυπηρετεί όλες τις εμπορευματικές ροές και συναλλαγές που μέχρι σήμερα διαχειρίζονταν τα τρία Τελωνεία (1ο, 2ο και 3ο) Πειραιά, με χωρική αρμοδιότητα σε όλη την περιοχή δράσης τους.

Εξαιρείται ο τελωνισμός μεταχειρισμένων οχημάτων, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές του και θα συνεχίσει να πραγματοποιείται στα υπόλοιπα Τελωνεία της Αττικής.

Η οργανωτική αυτή μεταρρύθμιση αποτελεί μέρος του γενικότερου σχεδίου δράσης της ΑΑΔΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του εθνικού τελωνειακού χάρτη, σε συνέχεια και της ψήφισης του νέου Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Κεντρικοί άξονες του σχεδίου είναι:

* Η κεντρικοποίηση των ελέγχων.

* Η αξιοποίηση του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος για την υλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών, λειτουργιών και ελέγχων.

* Η παρακολούθηση των εμπορευματικών ροών μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων.