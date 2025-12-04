«93η Γενική Διάσκεψη της Interpol – Μαρρακές Μαρόκο, 24-27/11/2025»

Η 93η Διάσκεψη της INTERPOL (93rd GENERAL ASSEMBLY) έλαβε χώρα στο Μαρρακές Μαρόκο, στην οποία συμμετείχαν περί τους 1.000 εκπροσώπους από 179 εκ των συνολικά 196 Κρατών Μελών της INTERPOL, της Γενικής Γραμματείας του Οργανισμού, καθώς και λοιπών Οργανισμών (με την ιδιότητα του παρατηρητή). Η Ελληνική Αστυνομία εκπροσωπήθηκε από τον Αρχηγό του Σώματος, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Μάλλιο. Τον κ. Αρχηγό συνόδευαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α. και η Τμηματάρχης του Εθνικού Τμήματος INTERPOL της ίδιας Διεύθυνσης.

Η επίσημη έναρξη του Συνεδρίου κηρύχθηκε από τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Ahmed Nasser Al – Raisi, ο οποίος υπογράμμισε τη συνεχή ανάπτυξη του Οργανισμού και την σημαντική συμβολή του στους τομείς της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Στη Γενική Διάσκεψη της INTERPOL συμμετέχουν Πολιτικοί Προϊστάμενοι, Αρχηγοί Αστυνομίας και ανώτατοι και ανώτεροι εκπρόσωποι Αστυνομικών Αρχών από όλη την υφήλιο, προκειμένου συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της ασφάλειας, βέλτιστων πρακτικών αστυνόμευσης και νέων προσεγγίσεων στην πρόληψη της βίας και της διατήρησης της Δημόσιας και Κρατικής ασφάλειας σε Διεθνές επίπεδο.

Την εναρκτήρια τελετή τίμησε με την παρουσία του, ο Γενικός Διευθυντής Εθνικής Ασφάλειας του Μαρόκου Abdellatif Hammouchi. Στην ομιλία του, τόνισε τη δέσμευσή του για την ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και τη σημασία της στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Επιπλέον, επισήμανε ότι καθώς οι προκλήσεις ασφάλειας υπερβαίνουν τα εθνικό σύνορα, έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία κοινών και αδιαίρετων δομών ασφαλείας.

Η Γενική Διάσκεψη της INTERPOL προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία στα ανώτατα στελέχη των Αστυνομιών των Κ-μ, να συμμετάσχουν σε συζητήσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και αναδυόμενων παγκόσμιων προκλήσεων ασφαλείας. Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου, εγκρίθηκαν, κατόπιν ψηφοφορίας, 14 Ψηφίσματα.

Σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, ο κ. Αρχηγός αναφέρθηκε στο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης που αφορά τις διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Συνεργασίας της Interpolμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στη διαδικασία ενίσχυσης της περιφερειακής παρουσίας της INTERPOL. Τόνισε ότι, “η ενίσχυση της περιφερειακής παρουσίας της INTERPOL δεν αποτελεί απλώς οργανωτική εξέλιξη αλλά αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στη συλλογική ασφάλεια. Η ενίσχυση της παρουσίας της INTERPOL ειδικότερα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βελτιώσει ουσιαστικά τη συλλογική μας ικανότητα να προλαμβάνουμε, να εντοπίζουμε και να αποδιαρθρώνουμε το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα. Η ΕΕ παραμένει ένας κύριος διάδρομος για παράνομες μεταναστευτικές ροές, διακίνηση πυροβόλων όπλων, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ηλεκτρονικά υποβοηθούμενες απάτες και χρηματοδοτικά δίκτυα συνδεόμενα με την τρομοκρατία. Οι απειλές αυτές δεν γνωρίζουν σύνορα, και ως εκ τούτου η αντίδρασή μας δεν μπορεί να περιορίζεται εντός εθνικών ορίων.

Σε κάθε περίπτωση για την ορθή υλοποίηση της Συμφωνίας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο το νομικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όσο και οι πιθανές οικονομικές επιπτώσεις.”.

Επίσης, στο περιθώριο της Διασκέψεως, ο κ. Αρχηγός πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με Αντιπροσωπείες από διάφορα Κράτη σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, καθώς και με τον Πρόεδρο της Interpolστις Ahmed Nasser Al – Raisi, στις οποίες συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Αρχηγός συναντήθηκε με τον Επικεφαλής της National Crime Agency (NCA) του Ηνωμένου Βασιλείου και συζήτησαν για το υφιστάμενο πλαίσιο συνεργασίας στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της ανταλλαγής πληροφοριών και περαιτέρω ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μεταξύ των στελεχών των δύο Αστυνομιών.

Επιπλέον, συναντήθηκε με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του S.E.L.E.C. που προέρχεται από την Τουρκική Αστυνομία και δέχτηκε την πρόσκληση του να επισκεφθεί την Έδρα του Οργανισμού στο Βουκουρέστι.

Τέλος, συναντήθηκε επίσης με τον Υπαρχηγό της Ουκρανικής Αστυνομίας, τον Υπαρχηγό της Μολδαβικής Αστυνομίας, τον Υπαρχηγό της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Αμερικανική Αντιπροσωπεία, ανταλλάσσοντας απόψεις για την υλοποίηση στρατηγικών σχεδιασμών αντιμετώπισης των υφιστάμενων και μελλοντικών προβλημάτων ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης διεξήχθησαν οι προγραμματισμένες ψηφοφορίες για την στελέχωση των θέσεων της Γενικής Γραμματείας της INTERPOL, λόγω της λήξης της θητείας των απερχόμενων στελεχών. Νέος Πρόεδρος της Interpol με 4ετή θητεία, εξελέγη ο κ. Lucas PHILIPPE (Γαλλία), τον οποίο συνεχάρη θερμά ο κ. Αρχηγός.