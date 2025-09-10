9 συλλήψεις από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ειδική επιχειρησιακή δράση, πρώτες πρωινές ώρες της 7-9-2025, για τη σύλληψη -9- ατόμων για παράβαση του νόμου περί παιγνίων εντός καταστήματος στην περιοχή του Κορωπίου.

Επιπρόσθετα σε βάρος τριών εκ των συλληφθέντων, σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- και για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο πληροφοριών αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση εντός καταστήματος του Κορωπίου όπου εντοπίστηκαν -9- άτομα να συμμετέχουν σε τυχερό παίγνιο με χρηματικό έπαθλο, ενώ κατασχέθηκαν μάρκες, τσόχα καθώς και το χρηματικό ποσό των -1.340- ευρώ προερχόμενο από τη διεξαγωγή του τυχερού παιγνίου.

Επιπρόσθετα, στην κατοχή δύο εκ των συλληφθέντων εντοπίστηκαν -419- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας καθώς και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Σημειώνεται ότι εντός του καταστήματος λειτουργούσε κλειστό κύκλωμα καταγραφής με καταγραφικό μηχάνημα μαζί με -4- κάμερες, οι οποίες κατέγραφαν τον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του καταστήματος για την ενημέρωση των κατηγορουμένων σε περίπτωση αστυνομικού έλεγχου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.