9 συλλήψεις από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως και 18-11-2025 σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, εννέα -9- άτομα, εκ των οποίων οκτώ ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν οκτώ ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και παράβαση του νόμου περί όπλων κατά περίπτωση.

Αναλυτικότερα, σε μία περίπτωση, την 18-11-2025 το πρωί στην Ξάνθη, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης συνέλαβαν έναν ημεδαπό, διότι εντόπισαν στην κατοχή και στην οικία του και κατάσχεσαν τέσσερις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -21,2- γραμμαρίων, τέσσερις συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 12 γραμμαρίων, οκτώ συσκευασίες με υπολείμματα κάνναβης, μία συσκευή με έλαιο κάνναβης, βάρους -24,8- γραμμαρίων, -1- μεταλλική σιδερογροθιά, -1- μαχαίρι, -1- κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Επιπλέον, σε επτά ακόμη περιπτώσεις, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αστυνομικοί των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης και των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας, πραγματοποίησαν ελέγχους κατά τη διάρκεια των οποίων συνέλαβαν αντίστοιχα τρεις ημεδαπούς στην Ορεστιάδα, έναν ημεδαπό στην Αλεξανδρούπολη, έναν ημεδαπό σε περιοχή της Ξάνθης, έναν ημεδαπό στη Δράμα και έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό σε περιοχές της Καβάλας, διότι εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά από τρεις οικίες και την κατοχή τους κατά περίπτωση, ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους -23,93- γραμμαρίων, ένα τσιγάρο κάνναβης, έναν μεταλλικό τρίφτη και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις οκτώ υποθέσεις ενήργησαν οι Υποδιευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης και τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας.