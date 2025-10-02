8 συλλήψεις από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Ροδόπης

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν επιπλέον κατά το χρονικό διάστημα από 23 έως και 30-9-2025 σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Ροδόπης οκτώ -8- άτομα, εκ των οποίων έξι ημεδαποί και δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν οκτώ ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, την 23-9-2025 το απόγευμα σε δασική περιοχή της Καβάλας, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας συνέλαβαν έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών έναν ημεδαπό, διότι τον εντόπισαν να καλλιεργεί -5- φυτά κάνναβης ύψους -1,2- μέτρων τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επιπλέον κατασχέθηκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και ένα ψαλίδι που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς για την περιποίηση των φυτών.

Διαβάστε επίσης

Σε δύο περιπτώσεις, την 27 & 28-9-2025 στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων και Τελωνειακούς Υπαλλήλους δύο αλλοδαποί, οι οποίοι οδηγώντας οχήματα μετέβησαν στο ανωτέρω Συνοριακό Σημείο Διέλευσης προκειμένου να πραγματοποιήσουν έξοδο από τη Χώρα και κατά την διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε με την συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών ¨LAIKA¨, βρέθηκαν στην κατοχή του πρώτου δράστη μία συσκευασία με μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης και ένα τσιγάρο κάνναβης και στο εσωτερικό του οχήματος της δεύτερης δράστιδας -58- χαρτάκια εμποτισμένα με «LSD», μια σύριγγα με -1,9- ml «LSD», τρεις συσκευασίες με μικροποσότητες αμφεταμίνης, μια συσκευασία με ποσότητα «MDMA» βάρους -9,23- γραμμαρίων, μια κάψουλα και μια συσκευασία με μικροποσότητες παραισθησιογόνων μανιταριών, μια συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αναμεμειγμένης με καπνό και δύο τσιγάρα κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Στην τέταρτη περίπτωση, την 30-9-2025 το πρωί στην Κομοτηνή, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για πώληση προϊόντων κάνναβης από κατάστημα της πόλης, συνέλαβαν έναν ημεδαπό – ιδιοκτήτη του καταστήματος διότι βρέθηκαν στο εσωτερικό του και κατασχέθηκαν -76- συσκευασίες που περιείχαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους -114- γραμμαρίων.

Στην πέμπτη περίπτωση, την 30-9-2025 το πρωί σε οικισμό της Καβάλας, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας συνέλαβαν έναν ημεδαπό, διότι όπως διακριβώθηκε καλλιεργούσε -2- φυτά κάνναβης, ύψους -1,5- μέτρου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν μαζί με δύο συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους -140- γραμμαρίων, τις οποίες κατείχε σε αποθήκη ιδιοκτησίας του.

Επιπλέον σε τρεις ακόμη περιπτώσεις, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας πραγματοποίησαν ελέγχους, κατά τη διάρκεια των οποίων συνέλαβαν αντίστοιχα δύο ημεδαπούς στην Αλεξανδρούπολη και έναν ημεδαπό σε οικισμό της Καβάλας, διότι εντόπισαν συνολικά σε μια οικία, ένα οχήματα και στην κατοχή τους κατά περίπτωση και κατάσχεσαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -31- γραμμαρίων, μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, ένα μεταλλικό τρίφτη και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις οκτώ υποθέσεις ενήργησαν η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας και Κομοτηνής.