7 συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών από αστυνομικούς Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Γρεβενών

Στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκαν, το χρονικό διάστημα από 13-08-2025 έως 17-08-2025, σε περιοχές της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας και των Γρεβενών, συνελήφθησαν συνολικά -7- άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών από αστυνομικούς Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Γρεβενών.

Αναλυτικότερα:

τις βραδινές ώρες της 13-08-2025, συνελήφθη στην Κοζάνη, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης 23χρονος ημεδαπός, διότι βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης,

τις πρώτες πρωινές ώρες της 16-08-2025, συνελήφθη στην Κοζάνη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης 42χρονος ημεδαπός, διότι βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -30- ναρκωτικά δισκία, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει,

τις πρώτες πρωινές ώρες της 17-08-2025, συνελήφθησαν στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας, – 2 – ημεδαποί, ηλικίας 24 και 25 ετών, διότι βρέθηκαν να κατέχουν από κοινού ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους – 3,3 – γραμμαρίων, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης, αναμεμειγμένο με καπνό και -2- τρίφτες με υπολείμματα κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας και

τις βραδινές ώρες της 17-08-2025, συνελήφθησαν στα Γρεβενά από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, –3– 21χρονες ημεδαπές, διότι βρέθηκαν να κατέχουν από κοινού ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης, αναμεμειγμένο με καπνό, το και κατασχέθηκε.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.