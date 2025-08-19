7 συλλήψεις από αστυνομικούς της Ηπείρου

Εφτά συνολικά άτομα, σε ισάριθμες περιπτώσεις, συνελήφθησαν την τελευταία εβδομάδα, στο πλαίσιο ελέγχων των υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν:

ημεδαπός, ημεδαπή και αλλοδαπός στα Ιωάννινα και

-3- ημεδαποί και αλλοδαπός στην Θεσπρωτία.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κατά περίπτωση, μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβη και ναρκωτικά χάπια.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.