"Tο 60 με 70% των αστυνομικών (κυρίως αυτών που υπηρετούν στην επαρχία) προέρχονται από αγροτικές οικογένειες"

Γράφει ο Γιώργος Δελιτζάκης

Στην επικαιρότητα βρίσκεται το αγροτικό θέμα.

Ένα κοινωνικό θέμα με τις αμφισημίες της κυβέρνησης και της άκαιρες δηλώσεις των στελεχών της έχει σαν αποτέλεσμα να τελματώσει το θέμα.

Για μία ακόμη φορά στην μέση βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία απέναντι σε εξαγριωμένους αγρότες.

Θα πρέπει να γνωρίζουν όμως ότι το 60 με 70% των αστυνομικών κυρίως αυτών που υπηρετούν στην επαρχία προέρχονται από αγροτικές οικογένειες και κατά συνέπεια οι περισσότεροι είτε ασχολήθηκαν είτε ασχολούνται ακόμα με την γεωργική οικογενειακή επιχείρηση.

Ξέρουν πολύ καλά και οι ίδιοι το αγροτικό πρόβλημα γιατί είναι και ίδιοι άμεσα πληγέντες.

Όταν λοιπόν σηκώνουν την κατσούνα να χτυπήσουν ή προτρέπουν να πατήσουν έναν αστυνομικό ή όταν πετάνε πέτρες και αναποδογυρίζουν περιπολικά απέναντι τους μπορεί να έχουν έναν συγγενικό πρόσωπο, τον γιο τους, τον ανηψιό τους, τον γείτονα τους, έναν συνάδελφο πληγέντα αγρότη που δυστυχώς ή ευτυχώς του ανατέθηκε να κάνει το καθήκον τους η τήρηση της έννομης τάξης. Ας ελπίσουμε να επικρατήσει η λογική και η ψυχραιμία…..

Δελιτζακης Γιωργος

Α. Ταμίας ΕΑΥΘ