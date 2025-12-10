PoliceNET of Greece logo
Το τελευταίο αντίο σε Αστυνομικό Υποδιευθυντή ε.α. που "έφυγε"

19:01 | 10/12/2025

Ανακοίνωση της Κίνησης Απόστρατων Αστυνομικών: 

Η πολιτική κηδεία του συνάδελφου και συναγωνιστή Δημήτρη ΘΩΜΑΚΟΥ, που έφυγε από τη ζωή χθες, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Δεκέμβρη 2025 και ώρα 12.00 στην αίθουσα τελετών του Γ΄ Νεκροταφείου Αθηνών (Νίκαια).

Τον εκλιπόντα θα αποχαιρετήσει εκπρόσωπος της Κίνησης Απόστρατων Αστυνομικών και στη σωρό του θα κατατεθεί στεφάνι. Οι συναγωνιστές και οι φίλοι απόστρατοι […]

 

*Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

