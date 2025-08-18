PoliceNET of Greece logo
6 συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών στη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα

16:39 | 18/08/2025

Έξι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς Υπηρεσιών σε Ζάκυνθο και Κέρκυρα, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στην περιοχή του Λαγανά Ζακύνθου, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), προχώρησαν στη σύλληψη τριών ημεδαπών, εκ των οποίων δύο 22χρονοι και ένας 21χρονος, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν -ανά περίπτωση- ναρκωτικά δισκία, μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Τέλος, σε περιοχή περιφερειακά της πόλης της Κέρκυρας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί ηλικίας 20, 21 και 31 ετών, για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

