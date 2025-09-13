6 συλλήψεις από αστυνομικούς Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Φλώρινας

Στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών που πραγματοποιήθηκαν, το χρονικό διάστημα από 10 έως και 13-09-2025, σε περιοχές της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας και της Φλώρινας, συνελήφθησαν συνολικά -6- ημεδαποί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, σε –5– διαφορετικές περιπτώσεις, από αστυνομικούς Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Φλώρινας.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -17,5- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, -30- ναρκωτικά δισκία, -1- τσιγάρο κάνναβης και ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, με μήκος λάμας -9- εκατοστών.

Αναλυτικότερα:

τις πρώτες πρωινές ώρες της 10-09-2025, συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα , από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας, 22χρονος ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, καθαρού βάρους – 0,60 – γραμμαρίων, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας,

τις βραδινές ώρες της 10-09-2025, συνελήφθη σε περιοχή της Φλώρινας, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Φλώρινας, 66χρονος ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν – 30 – ναρκωτικά δισκία, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει,

τις απογευματινές ώρες της 11-09-2025, συνελήφθη στην Κοζάνη, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης, 50χρονος ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μεικτού βάρους – 5 – γραμμαρίων, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης,

τις βραδινές ώρες της 12-09-2025, συνελήφθη στην Φλώρινα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας 22χρονος ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μεικτού βάρους – 11,9 – γραμμαρίων, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας και

τις πρώτες πρωινές ώρες της 13-09-2025, συνελήφθησαν σε περιοχή της Κοζάνης από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, -2- ημεδαποί, ηλικίας 27 και 20 ετών, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του 37χρονου ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, με μήκους λάμας -9 – εκατοστών και στην κατοχή του 20χρονου βρέθηκε αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, υποβλήθηκαν αρμοδίως.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.