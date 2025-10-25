50χρονος τραυμάτισε αστυνομικό - Τον ακινητοποίησαν με πυροβολισμό

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Καλλιθέα, όταν 50χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικό, και δέχτηκε πυροβολισμό από τον συναδέλφό του.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο αστυνομικοί εντόπισαν κατά τη διάρκεια ελέγχου 50χρονο άνδρα να προκαλεί φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα με μαχαίρι και επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

Διαβάστε επίσης

Αυτός, ωστόσο, αντέδρασε και επιτέθηκε επανειλημμένα με το μαχαίρι στους ενστόλους, τραυματίζοντας τον ένα στο αριστερό χέρι.

Κατά την διάρκεια της συμπλοκής ο δεύτερος αστυνομικός πυροβόλησε τον 50χρονο στο δεξιό πόδι με σκοπό να τον ακινητοποιήσει.

Εισαγγελική παραγγελία - Νοσηλεύονται εκτός κινδύνου

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με τη χρήση τουρνικέ παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθεις στους δύο τραυματίες, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο, ο αστυνομικός στο 401 Στρατιωτικό και ο δράστης με το μαχαίρι στο Λαϊκό.

Και οι δύο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ έγινε γνωστό ότι σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.

Για το αιματηρό περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την αστυνομία.

Mίνα Καραμήτρου

cnn.gr