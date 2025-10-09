5 συλλήψεις στο συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς

Στο πλαίσιο ενδελεχών αστυνομικών ελέγχων που πραγματοποιούνται κατά την είσοδο και έξοδο από τη χώρα ατόμων και οχημάτων στο συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς συνολικά -5- άτομα.

Πιο αναλυτικά, συνελήφθησαν χτες μετά τα μεσάνυχτα, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πωγωνίου δύο αλλοδαποί, οδηγοί λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Τίρανα, όταν κατά τον αστυνομικό έλεγχο εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο δύο αλλοδαποί, οι οποίοι δεν είχαν αποβιβαστεί για τον προβλεπόμενο διαβατηριακό έλεγχο. Όπως διαπιστώθηκε, οι δύο αλλοδαποί στερούνται των νόμιμων προϋποθέσεων για την είσοδο και παραμονή τους στη χώρα, ενώ σε βάρος του ενός εκκρεμεί απαγόρευση εισόδου στον χώρο Schengen από τις βελγικές αρχές.

Σε βάρος των δύο οδηγών σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Πωγωνίου κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Εξάλλου, στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη προχθες αργά το βράδυ αλλοδαπή κατά την είσοδό της στη χώρα, σε βάρος της οποίας εξακριβώθηκε ότι εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης -4- ετών για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.