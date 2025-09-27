Ανακοίνωση της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών:

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του πολυχώρου Royal Bowling, στο πλαίσιο της 7ης Εβδομάδας Αστυνομικού Αθλητισμού, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι 4οι Αγώνες Μπόουλινγκ Αστυνομικών.

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε σε συνεργασία και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, την οποία τίμησε με την παρουσία του ο κ. Γεώργιος Μπούζας, εκπροσωπώντας την Ομοσπονδία.

Οι συμμετέχοντες αστυνομικοί αγωνίστηκαν με πάθος και αγωνιστικότητα στις κατηγορίες ομαδικού και ατομικού, προσφέροντας συναρπαστικές και άκρως ανταγωνιστικές παρτίδες. Στο τέλος των αναμετρήσεων αναδείχθηκαν οι νικητές, μέσα σε ένα κλίμα συναδελφικότητας, ευγενούς άμιλλας και αθλητικού πνεύματος.

Αποτελέσματα Κατηγορία Ομαδικό

1η ομάδα Χρυσό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Σωτήριος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Δημήτριος

2η ομάδα Ασημένιο

ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ρήγας

ΜΠΑΡΟΣ Αργύριος

3η ομάδα Χάλκινο

ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ Ιωάννης

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

Αποτελέσματα Κατηγορία Ατομικό

1η θέση ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Δημήτριος

2η θέση ΜΠΑΡΟΣ Αργύριος

3η θέση ΡΕΤΣΙΔΗΣ Ιωάννης

4η θέση Σωτήριος ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Τζατζάκης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον Πολυχώρο Royal Bowling για την φιλοξενία και για τη συνδρομή τους στην ανάπτυξη του αστυνομικού αθλητισμού

Επίσης θα ήθελαν να συγχαρούν τους αθλητές αστυνομικούς για την προσπάθειά τους καθώς και την αρμόδια επιτροπή για την πραγματοποίηση του αγώνα.

Η 7η Εβδομάδα Αστυνομικού Αθλητισμού διενεργείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Επισημαίνεται ότι όλες οι δράσεις δεν επηρεάζουν την άσκηση καθηκόντων των αθλητών αστυνομικών αφού οι αγώνες πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες που οι συμμετέχοντες δεν έχουν υπηρεσία.