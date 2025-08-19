41χρονος πατέρας τριών παιδιών έδωσε τέλος στη ζωή του

Δραματικό επίλογο είχαν οι θερινές διακοπές για έναν 41χρονο, πατέρα τριών παιδιών που διαμένει μόνιμα στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr ο 41χρονος είχε επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του, σε χωριό του Δήμου Πάργας, για λίγες μέρες διακοπών όμως έβαλε τέλος στη ζωή του.

Εντοπίστηκε νεκρός σε αποθηκευτικό χώρο της κατοικίας από συγγενικά του πρόσωπα.

Από την έρευνα της αστυνομίας αποκλείστηκε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Στο σημείο βρέθηκε και το αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι- φαλτσέτα) με το οποίο έκοψε τα νήμα της ζωής του.

Η είδηση της αυτοχειρίας έχει προκαλέσει σοκ στην ευρύτερη περιοχή.