41χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της

Η κοινωνία των Ψαχνών στην Εύβοια βρίσκεται σε σοκ από τον αιφνίδιο θάνατο μιας 41χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι της από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Η 41χρονη διέμενε στην περιοχή των Ψαχνών στον δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν πλέον αργά.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.