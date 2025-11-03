4 συλλήψεις από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Καστοριάς

Στο πλαίσιο καθημερινών αστυνομικών ελέγχων και δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών στη Δυτική Μακεδονία, συνελήφθησαν συνολικά -4- άτομα κατά το διάστημα από 26 Οκτωβρίου έως 02 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχές της Κοζάνης και της Καστοριάς από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Καστοριάς, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σε -3- διαφορετικές περιπτώσεις.

Αναλυτικότερα:

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη την 26-10-2025 τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη της Πτολεμαΐδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, 18χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -1- αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης αναμεμειγμένο με καπνό και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αναμεμειγμένη με καπνό.

Στην δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη την 31-10-2025 τις μεσημβρινές ώρες στην πόλη της Καστοριάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, 44χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -8- δισκία χαπιών που εμπίπτουν στις διατάξεις περί εξαρτησιογόνων ουσιών, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει, τα οποία προμηθεύτηκε σε προγενέστερο χρόνο από έτερο 44χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών.

Στην τρίτη περίπτωση, συνελήφθη την 31-10-2025 τις βραδινές ώρες σε περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, 20χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του, βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.