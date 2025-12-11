38χρονος έχασε τη ζωή του στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12) στη Γλύφαδα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Γλυφάδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με μοτοσικλέτα.

Ο 38χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας όπου κατέληξε.

Σύμφωνα με οδηγό ταξί που μίλησε στον ΣΚΑΙ, το ΙΧ παραβίασε κόκκινο σηματοδότη ενώ κινούταν επί της Ανδρέα Παπανδρέου με αποτέλεσμα να παρασύρει τη μηχανή.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.