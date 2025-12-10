"Έφυγε" 61χρονος απόστρατος Αστυνομικός

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών ο Βασίλειος Κων. Καλαμάτας, συνταξιούχος αστυνομικός.

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 11 – 12 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων..

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ​Βούλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ​​Ευαγγελία και Δημήτρης

​​​​​Γεωργία και Βασίλης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ​Βασίλης, Μιχαέλα, Μυρσίνη, Δημήτρης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ​​​ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, την Πέμπτη 11 – 12 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».

