"Έφυγε" 61χρονος απόστρατος Αστυνομικός

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών ο Βασίλειος Κων. Καλαμάτας, συνταξιούχος αστυνομικός.
Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 11 – 12 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων..
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Βούλα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευαγγελία και Δημήτρης
Γεωργία και Βασίλης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βασίλης, Μιχαέλα, Μυρσίνη, Δημήτρης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, την Πέμπτη 11 – 12 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ..
2) Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».
Πηγή: trikaladay.gr
Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος