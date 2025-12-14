33χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

Σοκαρισμένη… είναι η τοπική κοινωνία της Οινόης Ηλείας από τον αιφνίδιο θάνατο ενός 33χρονου άνδρα, που έχασε τη ζωή του το πρωί, στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, ο 33χρονος Γ.Α. σηκώθηκε κανονικά από το κρεβάτι και ετοιμάστηκε για τις αγροτικές εργασίες της ημέρας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τηλεφώνησε στον εργάτη που τον συνόδευε στα χωράφια για το μάζεμα της ελιάς. Ο άνδρας κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του και κατέρρευσε στην αυλή, μπροστά από το όχημα. Λίγη ώρα αργότερα, τον εντόπισε ο εργάτης πεσμένο στο έδαφος, χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 33χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο χωριό, καθώς διατηρούσε συνεργείο, ενώ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, η οποία είναι έγκυος, και ένα μικρό παιδί.