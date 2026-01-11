30 χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας για την 1η σειρά Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης (1996–1998)

Τριάντα (30) χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας συμπλήρωσε η 1η σειρά του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης (1996–1998). Με αφορμή τη σημαντική αυτή επέτειο, εκατόν ογδόντα περίπου άτομα πραγματοποίησαν επετειακή επίσκεψη στη Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης, τρεις δεκαετίες μετά την αποφοίτησή τους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι απόφοιτοι περιηγήθηκαν στους χώρους της Σχολής, αναβιώνοντας μνήμες από τα χρόνια της εκπαίδευσής τους και εκφράζοντας τη συγκίνησή τους για την επιστροφή στον τόπο όπου ξεκίνησε η επαγγελματική τους πορεία στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Παρών ήταν και πολλοί από τους τότε εκπαιδευτές της Σχολής. Θερμές ευχαριστίες εκφράστηκαν προς τη Διοίκηση και το προσωπικό της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης για τη φιλοξενία και τη θερμή υποδοχή, που συνέβαλαν καθοριστικά στη συναισθηματική αξία της επίσκεψης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε στο κέντρο «Απόλλων», όπου σε ιδιαίτερα θερμό και συναδελφικό κλίμα πραγματοποιήθηκε και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της σειράς, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν και οι εκπαιδευτές.

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η τήρηση ενός λεπτού σιγής για τους εκλειπόντες συναδέλφους.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία και επιμέλεια των μελών της 1ης σειράς, αποτελώντας μια ξεχωριστή ευκαιρία επανασύνδεσης, ανταλλαγής εμπειριών και ενίσχυσης των δεσμών φιλίας και συναδελφικότητας που παραμένουν ισχυροί και αναλλοίωτοι στο πέρασμα των χρόνων.

