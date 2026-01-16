25χρονη γιατρός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με συμπτώματα μηνιγγίτιδας

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, νοσηλεύεται νεαρή γιατρός από το Λασίθι με συμπτώματα μηνιγγίτιδας. Η 25χρονη μετέβη χθες, στα Επείγοντα του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με υψηλό πυρετό και πονοκέφαλο, όπου οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι πρόκειται για μηνιγγίτιδα. Κρίθηκε δε, αναγκαία η μεταφορά της στο Ηράκλειο και το ΠΑΓΝΗ καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν ελεύθερα κρεββάτια στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Λασιθίου.

Η κατάσταση της υγείας της 25χρονης γιατρού, ειδικευόμενη της παθολογίας, σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για βακτηριακή ή ιογενή μηνιγγίτιδα.

Στο μεταξύ, έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα προκειμένου να λάβουν αγωγή όλοι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με την γιατρό.

