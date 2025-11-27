25 συλλήψεις μετά από εξόρμηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Στερεά Ελλάδα

25 συλλήψεις στις τακτικές εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες (25-11-2025), σε όλο το εύρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στους Νομούς Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, με σκοπό την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, καθώς και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

Οι επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες σχεδιάστηκαν από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας και ακολούθως οργανώθηκαν και εκτελέστηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας των ανωτέρω Νομών, είχαν ως στόχο την πρόληψη κλοπών και διαρρήξεων, την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, τον εξονυχιστικό έλεγχο οχημάτων και της νόμιμης κυκλοφορίας αυτών, τον εντοπισμό φυγόποινων, την προσαγωγή υπόπτων τέλεσης αξιόποινων πράξεων και γενικότερα την αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικής συμπεριφοράς.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ελέγχθησαν: -1.254- άτομα, εκ των οποίων -1.106- ημεδαποί και -148- αλλοδαποί, καθώς και -1.022- οχήματα.

Προσήχθησαν: -43- άτομα, εκ των οποίων -38- ημεδαποί και -5- αλλοδαποί.

Συνελήφθησαν: –25- ημεδαποί και συγκεκριμένα:

-10- ημεδαποί, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. -1- ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. -1- ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική Απόφαση.

σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική Απόφαση. -5- ημεδαποί, για παραβάσεις του υγειονομικού κανονισμού.

για παραβάσεις του υγειονομικού κανονισμού. -2- ημεδαποί, για παράνομη υπαίθρια κατασκήνωση.

για παράνομη υπαίθρια κατασκήνωση. -2- ημεδαποί, για παραεμπόριο.

για παραεμπόριο. -4- ημεδαποί, για λοιπά αδικήματα.

Ειδικότερα συνελήφθησαν:

-8- άτομα στην Εύβοια.

άτομα στην Εύβοια. -8- άτομα στη Βοιωτία.

άτομα στη Βοιωτία. -7- άτομα στη Φθιώτιδα.

άτομα στη Φθιώτιδα. -2- άτομα στην Ευρυτανία.

Κατασχέθηκαν:

Ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης και μεταλλικός τρίφτης κάνναβης.

Διάφορα είδη παραεμπορίου.

Βεβαιώθηκαν συνολικά: -456- παραβάσεις περί Κ.Ο.Κ. {ήτοι: -68- για υπερβολική ταχύτητα, -3- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, -1- για μη χρήση προστατευτικού κράνους, -1- για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη), -1- για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, -1- για αντικανονικό προσπέρασμα, -10- για ΚΤΕΟ και -371- λοιπές παραβάσεις}.

Οι οργανωμένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης, στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, καθώς και στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, θα συνεχιστούν σε όλο το εύρος της εδαφικής αρμοδιότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας.